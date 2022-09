Viúva de Orlando Drummond morre aos 89 anos e o neto lamenta

Neto de Orlando Drummond anuncia a morte da avó: 'Não se preocupe com nada e descanse'

Viúva do ator Orlando Drummond, a senhora Glória Drummond faleceu aos 89 de idade no último final de semana. A causa da morte não foi revelada pela família, mas o neto dela, Felipe Drummond, fez um texto emocionante para se despedir da avó.

A morte dela aconteceu cerca de um ano após a partida de Orlando Drummond, que faleceu aos 101 anos de idade.

Em sua mensagem, o neto de Glória Drummond isse: "Sou um privilegiado. Minha infância é recheada de lindas lembranças ao lado dos meus avós. Aos que não sabem: tive a sorte de ser criado em uma vila onde moravam meus avós paternos e maternos, além de tios e primos. Um verdadeiro tesouro e uma oportunidade única de crescer ao lado de tanta gente que amo. E dentre todas aquelas casas, de tanta gente da família, uma sempre aqueceu meu coração de um jeito diferente. A casa 13 sempre acolheu todos que ali entravam. Meu avô Orlando e minha avó Glória sempre foram os melhores anfitriões que você possa imaginar. Mas eles me ensinaram muito mais que isso. Meu avô me ensinou o amor pela vida, a leveza, a arte, o sorriso, o amor. Amor e Humor".

E completou: "Minha avó sempre foi uma fortaleza. Ela me ensinou sobre família. Sobre lealdade. Sobre sangue. Sobre união. Minha avó é uma das mulheres mais fortes que eu conheço. E, em um momento assim, a gente acaba revirando aquelas memórias de infância. E bate uma saudade tão forte. Saudade e gratidão de ter vivido tanta coisa linda e aprendido tanto ao seu lado, avózinha. Obrigado por me levar na escola, por todas as festas no terraço, por tanto cafuné, coceira nas costas, sanduíches pra eu levar pro curso, por incentivar que eu dublasse, por todos os conselhos de vida, por todas as novelas assistidas ao seu lado e do vovô, por todos os almoços de domingo com a casa cheia (como eu ja sinto saudade disso!), por tantas viagens a São Lourenço, por sua vaidade, por seu capricho, por ser essa fortaleza".

Por fim, ele escreveu: "Obrigado vó. Por tanto riso e tanto amor. Tive a alegria de te presentear com Mariah e Malu, e sei que elas iluminaram ainda mais sua vida. Vai em paz, minha avó. Minha promessa será cumprida. Não se preocupe com nada e descanse. Mande um beijo enorme para meu avô, a saudade aqui é gigante. Acho que agora entendi o real significado do que meu avô falava: a palavra mais próxima de AMOR é HUMOR. Sempre vi o vovô como o HUMOR. Você vovó é o AMOR, que construiu essa família e fortaleceu todos nós. Saudade é o amor que fica. E você deixou MUITO amor".