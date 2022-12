Viúva de Erasmo Carlos encontra lista de afazeres e lamenta: "não me movi'

Fernanda Esteves vem relatando o luto pela morte de Erasmo Carlos através das redes sociais

A viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves, escreve textos expressando seus sentimentos com regularidade desde que o músico se foi. Cheios de metáforas e frases sensíveis, ela compartilha com os fãs do marido as fases do luto e sofrimento instalado

"Oi meu amor… pensar é o que eu mais faço normalmente. Não que pensar me leve a caminhos e conclusões…", escreveu no Instagram, cumprimentando o falecido amor.

"Encontrei essa lista que tinha sumido, ela estava na sua pasta verde… era um rascunho mal feito de coisas que eu precisava fazer, pensar e programar, não sei porque você guardou. Hoje eu preciso ser a minha prioridade na vida, e o que isso me dói não está escrito.", lamentou.

"Estar em primeiro lugar na minha vida não é muito, meu amor, para mim agora não é nada. A lista era uma pauta tosca de coisas que eu precisava falar com você quando voltasse de viagem, tratávamos de tudo juntos, você dizia que éramos um só… porque você foi e eu fiquei, porque eu fiquei e você não ficou?", questionou.



"Eu não fiz novas listas, não honrei compromissos, não tenho ânimo para fazer as coisas, não me movi, não movi nada… esse é um jeito de me colocar em primeiro lugar, de me reservar o direito de sofrer, de me deitar em uma cama depois daqueles mais de 30 dias que passamos, de procurar por mim dentro de mim, de voltar a perceber os meus sentidos e instintos", descreveu o luto.

"Você era inocente, mas ingênuo jamais, e essa era uma das características em comum que nos unia, que nos tornava cúmplices na vida e no amor. Nosso relacionamento foi todo muito consciente, sóbrio, puro, centrado… vivemos nós sem distrações, sem interrupções. Nosso amor era genuíno assim como nossas brigas e demandas, era desesperado e visceral, urgente, mas também paciente e linear. Eu tinha medo que você escolhesse me deixar e você dizia que não havia possibilidade, você tinha medo que eu escolhesse te deixar e eu dizia que não havia possibilidade. Éramos um! Erasmo é um! E agora estou aqui pela metade sem Erasmo, então sou zero se Erasmo era um", escreveu.

"É um assunto matemático, que envolve frações, física, química e amor, sem nenhuma lógica… era nossa conta, nossa exatidão, nossas operações… no nosso amor dois corpos ocupavam o mesmo espaço e a nossa desordem como fatores acaba com o produto…", completou.

