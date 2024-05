Viúva de Erasmo Carlos desmente fake news: "Não tenho um dia de paz"

Viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves desmentiu uma notícia falsa que está circulando sobre ela e alertou os seguidores: "Cuidado"

Nesta segunda-feira, 13, Fernanda Esteves, viúva de Erasmo Carlos, usou as redes sociais para desmentir uma informação que estava circulando sobre ela. A pedagoga compartilhou que estão usando seus dados em um perfil de aplicativo de relacionamento e aproveitou para fazer um alerta aos seguidores.

"Como não tenho um dia de paz, venho aqui avisar: Não tenho e nunca vou ter perfil em aplicativo de relacionamento", disse ela nos Stories do Instagram. "Alguém possivelmente está usando meu nome e foto. Cuidado", completou.

Na última semana, ela refletiu sobre luto após o falecimento do marido. "Foi uma semana de cão, meu amor! Senti tanta angústia, raiva, medo. Eu só queria e precisava ouvir você e sua serenidade. Estava pensando sobre luto, e conclui que odeio essa palavra, essa classificação que limita uma falta que nunca passa. Uma amiga me disse coisas que fizeram muito sentido, que no primeiro ano, por mais aterrorizante que seja, é tudo uma novidade, novas experiências, uma dor fresca e acolhida. Depois decidem por nós que já deveria ter passado, mas no quarto vazio só tem o silêncio", iniciou.

E prosseguiu: "Não vamos mais achar um bilhete que antes nunca havíamos lido, não vamos nos emocionar com nenhuma surpresa, é só silêncio e solidão. Somos silenciados, não podemos mais dizer que ainda é aquilo que dói, que a causa de tudo é a falta. No meu medo, no meu susto, precisei do seu consolo, do que você me diria, e encontrei nesse email sua poesia.".

"Você me dizia forte e eu só me via um passarinho que caiu do ninho e não sabia ainda voar. Obrigada por ter a humildade de saber que não me livraria dos sofrimentos, mas ainda mais por acolher todos eles. Você ainda acolhe. Tudo o que você foi, disse, escreveu e como me olhou, é o alicerce da minha segurança, e quando ela ameaça sumir eu só me lembro. Te amo e estou escrevendo sobre nós. Espero que goste quando ler.", finalizou Fernanda Esteves.

