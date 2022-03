Vitão e Giullia Buscacio são flagrados aos beijos após passeio no Rio

Cantor Vitão e atriz Giullia Buscacio foram vistos durante passeio pela Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro e trocaram beijos

CARAS Digital Publicado em 06/03/2022, às 19h04

Os rumores de romance entre Vitão (22) e a atriz Giullia Buscacio (25) só aumentaram e os artistas viraram um dos assuntos mais comentados na web após terem sido vistos juntos no Rio de Janeiro.

Na tarde de sábado, 05, os dois curtiram um passeio na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul da capital carioca, e trocaram beijos na despedida, próximo a um carro.

A atriz usava um cropped verde de manga longa e shorts branco com detalhes em verde. Já Vitão, estava sem camisa e bermuda com estampa de oncinha.

Giullia participou do clipe da música Pensei Melhor e deram um beijão. Em março, eles curtiram shows no Festival Auê, no Rio, e fãs notaram presença do músico em foto.

Vale lembrar que em agosto de 2021, Giullia Buscacio terminou seu relacionamento com o vocalista da banda Lagum, Pedro Calais, que é apontado como affair da cantora Luísa Sonza, ex de Vitão.

Confira os cliques de Giullia Buscacio e Vitão no Rio:

Vitão e Giullia Buscacio aos beijos no Rio. Fotos: Ag News