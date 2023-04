Visual de Paula Fernandes choca web e especialista avalia caso: 'Prejudicial'

Especialista em estética avaliou visual polêmico de Paula Fernandes e destacou limites na hora de fazer procedimentos estéticos

A cantora Paula Fernandes (38) gerou o maior burburinho nas redes sociais nesta semana após aparecer com um visual irreconhecível. O clique rendeu críticas e muitos internautas apontaram um suposto procedimento estético.

Na ocasião, a sertaneja surgiu ao lado de Samuel Rosa (56), vocalista do Skank, no show de despedida da banda que aconteceu no Mineirão. "Registro de um dia pra nunca mais esquecer. Vocês deixaram um legado de hits difícil de alcançar @skankoficial", disse ela.

A Dra. Fernanda Nichelle, especialista em estética, avaliou o que pode ter acontecido com a artista. Segundo a médica, não há dúvidas que Paula Fernandes passou por procedimentos estéticos.

"Para falar sobre o que foi realizado no rosto da cantora Paula Fernandes, apenas o profissional que realizou este procedimento pode falar de certo tudo o que foi feito. O que conseguimos identificar é que ela foi, sim, submetida a algum procedimento estético", disse.

Responsável por atender em uma das clínicas de estética mais populares de Porto Alegre, Nichelle lamentou o ocorrido com Paula e afirmou que o procedimento por ter 'passado um pouco do ponto'.

"Eu como médica, que atua exclusivamente na área estética, consigo enxergar que a linha é muito tênue e prejudicial, ainda mais quando o procedimento estético deixa o paciente irreconhecível, quando passa do limite", avaliou.

Depois de anos de trabalho na área, a médica afirmou que é necessário o paciente estudar com cuidado não somente o local onde fará o procedimento, mas também entender os limites das modificações.

"O procedimento estético é sempre bem-vindo, quem não gosta não é mesmo? Mas tem um porém, o procedimento estético é positivo, quando traz uma melhora na aparência do paciente, deixando um resultado natural, que outras pessoas não percebam que tem uma modificação", disse.

E completou: "A notável harmonização facial que transforma/modifica o rosto do paciente, na minha opinião, é um resultado inestético, que não favorece nem a beleza nem o rejuvenescimento".