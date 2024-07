Virginia vira exemplo de mãe e é exaltada na web

Apresentadora do SBT, Virgínia revela diferenças entre as filhas e é elogiada por fãs

Grávida do terceiro filho, que será batizado com o nome José Leonardo, Vírginia tem chamado atenção dos fãs por conta da maneira em que educa suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, frutos do seu casamento com o cantor sertanejo Zé Felipe. Em relato recente, a apresentadora do Sabadou, programa do SBT, destacou que as pequenas são diferentes uma da outra.

"É muito engraçado como as duas são completamente diferentes [risos] os opostos. Maria Alice curte super heróis e coisas diferentes, Florzinha curte princesas e maquiagens, esmaltes [risos]", disse ela ao compartilhar um clique em família na Flória, EUA.

"E é muito bom ser mãe das duas e poder viver os 2 mundos amo vocês. @Mariasbaby que Deus abençoe e ilumine o caminho de vocês sempre .Ps: um calor de chorar e a Maria Alice com essa fantasia toda tampada e bem maior que ela e não aceita tirar [risos]", concluiu a mamãe.

A influenciadora digital tem usado seu alcance para mostrar aos mais de 47 milhões de seguidores a importância de educar com respeito e sabedoria. Em Stories frequentes, é possível observá-la ensinando o momento da benção ao pai e a mãe ao sair e ao chegar. Tudo seguido de um diálogo elogiado pelos fãs.

A apresentadora também influencia as irmãs quando o assunto é proteção e a cumplicidade entre as duas. O diário familiar dividido com seus seguidores a tornou um exemplo de mãe exaltada em diferentes grupos sociais.

Prestes a comemorar a chegada do terceiro herdeiro, Virginia embarcou com as 'Marias' para Orlando, nos Estados Unidos, para escolher o enxoval do pequeno. Nesta semana, ela aproveitou o tempo livre para levar as filhas aos parques da Disney e compartilhar momentos em família.

Por outro lado, Zé Felipe segue com uma agenda de shows movimentada. O cantor é #5 no TOP 50 Brasil do Spotify, principal parada musical do país, com a música Desilusão (MTG). Nesta semana, o single alcançou o #1.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VIRGÍNIA: