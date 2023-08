Virginia vira alvo de críticas após divulgar nova música de Zé Felipe

Influenciadora Virginia Fonseca divulga nova música de Zé Felipe e recebe duras críticas

Na noite desta última quinta-feira, 10, o cantor Zé Felipe lançou sua nova música, Marrento, que segue a mesma onda de lançamentos anteriores. Além disso, como sempre, ganhou o apoio mais uma vez de sua esposa, a influenciadora digital e empresária, Virginia Fonseca, responsável pela divulgação do hit.

Aproveitando uma viagem para Orlando, na Flórida, Estados Unidos da América, a loira fez questão de mostrar todo seu gingado durante a divulgação do lançamento do marido e pai de suas filhas, usando cenários diversificados na Disney para criar uma coreografia para a música.

“SAIUUUUU MÚSICA NOVA!!! Para mim, A MELHOR de todas, bora para cimaaa, essa é para dançar de segunda a segunda!! Toda honra e glória a Deus!!! Quero ver vocês fazendo a coreo e me marcando para eu repostar!! XAAMAAAAAAAA”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Mas, alguns dos internautas foram muito fortes nas críticas à coreografia escolhida por Virginia Fonseca. “De todas as coreografias, essa foi a pior”, “Fala para ele voltar pro sertanejo, que música ruim”, “Mulher, eu gosto de ti. Mas essa coreo deu não”, “Se essa é a melhor, não sei qual é a pior”, eram algumas das mensagens deixadas pelos usuários e seguidores da influenciadora digital.

Virginia surpreede com presente generoso no casamento da prima

Virginia Fonseca e seu marido, o cantor Zé Felipe, arrasaram na missão padrinhos do casamento da prima da influenciadora, Rafaela Fonseca. Em suas redes sociais, a mãe de Maria Alice e Maria Flor surpreendeu seus seguidores ao revelar presente generoso que deu para o casal.

"Então, a gente deu o show do Zé. Porque para quem não sabe, quando se faz um show, tem os músicos, tem a banda, os equipamentos, os efeitos. Não é só o Zé Felipe, tem todo um custo", explicou a influenciadora. Contudo, o que impressionou mesmo foi o segundo presente do casal.

"E também, lá eu dei R$ 15 mil para os dois fazerem com o que quiserem", revelou a loira, que também acrescentou o que a prima fará com a quantia. "Diz a Rafa que irá juntar para fazer reforma da parte debaixo da casa dela. E ela ficou muito feliz, agradeceu muito!"

Ao terminar a resposta, Virginia deu detalhes sobre o show do marido no casamento. "O show do Zé Felipe foi incrível. Ele cantou mais de duas horas e foi assim... maravilhoso o show. A galera curtiu e dançou horrores", finalizou.