Virginia surge em clima de romance com Zé Felipe durante jantar especial

Virginia esbanjou romance durante jantar especial com Zé Felipe

Nesta quarta-feira, 22, Virginia Fonseca(23) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu ao lado de Zé Felipe (24).

A influenciadora publicou um registro onde o casal aparece abraçadinho, durante um jantar luxuoso em Lisboa. Na imagem, Virginia surge usando um look all black e para complementar o visual ela apostou em um lenço da Louis Vuitton, já Zé optou por um moletom na cor verde florescente.

Na legenda, Virginia escreveu: "Os papais estão ON", se referindo ao momento juntos. Imediatamente, os seguidores do casal passaram a comentar no post: "Já já vem outro neném por aí ", disse um. "Vacilou vem outro menino", escreveu outro. "E lá vem mais uma Mariazinha kkkk", falou um terceiro.

Confira o clique romântico de Virginia Fonseca ao lado de Zé Felipe: