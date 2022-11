Virginia sofre com nova crise de dor de cabeça após parto de Maria Flor

10 dias após o parto da sua segunda filha, Virginia relata nova crise de dor de cabeça e mostra solução encontrada por médico

CARAS digital Publicado em 03/11/2022, às 14h27

Nesta quinta-feira, dia 03, Virginia Fonseca (23) foi até as redes sociais e relatou que está sentindo, novamente, fortes dores de cabeça. Dez dias após o nascimento da sua segunda filha, Maria Flor, a influencer confessou ter se afastado um pouco das redes sociais para cuidar do problema com auxílio médico.

“Sumida por motivo de: médico. Tentando resolver a dor de cabeça, torçam por mim”, escreveu a empresária, que logo em seguida tentou explicar o diagnóstico e a solução encontrada pelo seu médico. “Eu não sei explicar! É uma tensão que eu tenho aqui (região da mandíbula) devido a mordida. Fui lá no doutor, ele aproveitou para colocar um pouco de botox para dar uma travada nos músculos para eu não ficar tensionando”, explicou Virginia. “Já deu uma aliviada, graças a Deus, e eu estou muito feliz”, completou.

Virginia também usou os stories desta quinta para contar aos seguidores que a sua primogênita, Maria Alice, foi convidada para a sua primeira festinha de aniversário, e apesar da comemoração ser literalmente em frente a casa da influenciadora, essa novidade é um marco importante na vida da pequena e dos pais também.

Virginia fala sobre dor de cabeça misteriosa

A influencer já estava sofrendo com episódios de dor na cabeça, mesmo antes do parto da sua segunda filha. Ela inclusive chegou a confirmar um diagnóstico de cefaléia tensional, recebido no começo do mês de outubro. Em maio, Virginia também teve um outro diagnóstico parecido e precisou ficar internada.