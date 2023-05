Virginia relata dores preocupantes e segue tratamento recomendado por internauta

Influenciadora e empresária Virginia Fonseca deixa seguidores preocupados ao expor dores estranhas

A influenciadora digital Virginia Fonseca (24) deixou seus seguidores um pouco preocupados! Em suas redes sociais, a empresária relatou que estava sentindo um desconforto por conta de dores intensas de cabeça, que estão ficando recorrentes. A loira atribuiu os problemas à sinusite que está enfrentando, porém, decidiu experimentar um método curioso de tratamento compartilhado por um de seus milhões de seguidores.

Depois de relatar sua dor, Virginia decidiu testar o método sugerido por uma das internautas. A fã em questão disse para a empresária seguir uma superstição peculiar: “Tira as joias para dormir. Médicos da medicina integrativa tem falado sobre. Dor de cabeça, dor no corpo…”, explicou a pessoa.

“Então é isso né Deus?! [risos] Vou fazer o teste então… Tirar tudo”, respondeu a influenciadora digital. Então, na noite desta segunda-feira, 8, Virginia mostrou para os seguidores que estava retirando todas as joias para ir dormir. “Tirei, galera. Tô só com essa pulseira, minha aliança e o anel do meu pai, o resto tirei tudo”, disse ela.

Virginia Fonseca deixou os seguidores alvoroçados! Desta vez, a famosa surgiu em frente ao espelho em uma selfie compartilhada nos Stories de seu Instagram, enquanto se preparava para dar início a uma sessão de massagem. "Chamei a Ilma pra fazer uma massagem em mim hoje, porque tô com o corpo doendo, pescoço doendo... Ela traz óleo, chá, ela é perfeita", disse ela.

