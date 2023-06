Virginia ostenta beleza impecável com visual novo mas deixa internautas confusos

Influenciadora digital Virginia Fonseca compartilha cliques loiríssima mas fãs reclamam

Neste último domingo, 25, a empresária e influenciadora digital Virginia Fonseca usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques lindíssimos. Com um cropped de manga longa vermelho, a famosa ostentou toda sua beleza impecável com seu visual novo, mais loira, mas que deixou os internautas divididos. Alguns usuários encheram a famosa de elogios, mas outros criticaram as fotos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a famosa compartilhou duas fotos exibindo toda sua beleza impecável, com seu cabelo loiríssimo, que atualizou a tonalidade dos fios recentemente. Usando uma roupa vermelha, a famosa posou com altos carões para as lentes da câmera, mostrando toda sua perfeição.

Porém, os comentários da postagem foram divididos pelos internautas. Muitos elogiaram a beleza de Virginia, já outros, acharam que a influenciadora digital está estranha, chegando a comentar que nem parece ela de verdade.

“Linda te amoooo”, disparou o cantor Zé Felipe, que é casado com a empresária, com quem tem duas filhas, Maria Alice e Maria Flor. “Deusaa”, exaltou uma outra internauta. “Podem tacar o hate que quiserem, mas Virginia é linda”, defendeu uma terceira pessoa. A usuária fez questão de defender a musa por conta dos comentários negativos recebidos na postagem.

“Ainda sem entender porque isso e pra que”, “Muito photoshop”, “Ué, cadê a Virginia? Gente, é outra mulher, não é possível! Se for ela, tô chocada, o rosto tá diferente! Linda sim, porém, não parece ela”, “Meu Deus, é ela? Tá bonita sim, mas tive que dar zoom, porque não parece ela, parece outra pessoa”, são algumas das críticas enviadas para Virginia Fonseca.

Virginia Fonseca abre o jogo após especulação sobre gravidez: "Tudo certo!"

Há pouco tempo, Virginia Fonsecacausou um alvoroço nas redes sociais ao compartilhar uma foto de um ultrassom que fez do útero. A empresária resolveu tomar uma atitude após os internautas começaram a suspeitar que ela estaria grávida do terceiro filho. Mesmo exibindo a barriguinha sequinha e o corpo sarado, os fãs não perdoaram e questionaram se ela estaria esperando um bebê. E para acabar de vez com os boatos ela postou a foto do exame realizado, e ressaltou: "útero tudo certo e sem neném!"