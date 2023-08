Virginia já foi criticada por suposta briga com esposa de Leonardo; relembre

Falta de proximidade de Virgínia de familiares de Zé Felipe constantemente vira alvo de críticas nas redes sociais

Virgínia Fonseca deu o que falar nesse último final de semana após internautas apontarem uma suposta treta envolvendo a influencer com a esposa de Pedro Leonardo, Thais Gebelein. No entanto, essa não é a primeira confusão que ela enfrenta envolvendo a família do cantor Leonardo.

No ano passado, a esposa de Zé Felipe foi acusada de ter uma má relação com a própria sogra, Poliana Rocha. Na época, internautas apontaram que as duas não costumavam aparecer juntas ou interagir nas redes sociais.

Depois de abrir uma caixinha de perguntas, Poliana foi questionada por uma fã sobre uma suposta ingratidão envolvendo Virgínia, que conta com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram. "Você é uma excelente sogra! Faz de tudo por ela. Ela devia ser mais agradecida. Por que não pode curtir e comentar?", disparou uma fã.

Apesar da fofoca ter se espalhado, Poliana fez questão de finalizar qualquer boato e garantiu que as duas tinha uma ótima relação de amizade. Ela também afirmou que não se importa com curtidas e comentários em suas fotos.

"Eu posso falar somente por mim. Amo a minha nora e realmente faço tudo por ela com amor, sem esperar nada em troca! Agora, se ela curte ou não curte minhas fotos já é uma escolha dela. Respeito", declarou.

No início do ano, internautas voltaram a falar sobre o distanciamento de Virgínia dos familiares do marido. "Você é uma mulher tão sábia e não consegue enxergar quem é de verdade sua nora?", perguntou uma.

Demonstrando tranquilidade, Poliana afirmou que as duas têm uma ótima relação e que não iria tratar a nora mal apenas por especulações que surgem nas redes sociais. "Muitas perguntas deste tipo, estou até sem entender!!! Até que me prove o contrário, Virgínia é uma filha para mim, tenho um imenso amor por ela!!! Nossa relação é super respeitosa e sadia", disse.