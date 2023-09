Virginia Fonseca surge belíssima com novo visual: "Não tô acostumada"

A influenciadora digital Virginia Fonseca decide renovar seu cabelo e surge belíssima com seu novo visual; confira o resultado!

Nesta quinta-feira, 14, a influenciadora digital Virginia Fonseca decidiu surpreender os seus seguidores. A esposa do cantor Zé Felipe surgiu em um salão de beleza, prontíssima para apostar em um novo corte de cabelo. E o resultado impressionou seus fãs!

De tarde, a mamãe das pequenas Maria Alice e Maria Flor apareceu em seus stories para mostrar que estava mudando seu cabelo. Em foto, ela mostrou a cabeleireira iniciando o trabalho em suas madeixas e escreveu: "Mais um dia inventando modaaa."

Horas mais tarde, a influenciadora mostrou que decidiu apostar em um loiro mais intenso e cabelo mais longo. Virginia colocou um mega hair, para garantir aquele cabelão de rapunzel, que deixou a todos com inveja. Apaixonada pelo resultado, ela publicou uma sequência de fotos para exibir o look belíssimo.

Foto: Reprodução / Instagram

No entanto, nem tudo são flores! Durante sua transformação, a salão de beleza passou por problemas com a luz, que acabou por alguns minutos. Atrasada para um evento, o visual foi finalizado no escuro, com o auxílio da lanterna de um celular. "A luz foi de arrasta. E eu PRECISO estar pronta em 5 minutos. Tô passando muito maaaaaaal", escreveu Virginia nos stories.

Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca parcela presente do sobrinho

Na última quarta-feira, 13, a influenciadora Virginia Fonseca comprovou que, mesmo sendo milionária, também é gente como a gente. Em suas redes sociais, ela chamou a atenção ao revelar que também é adepta ao parcelamento de compras no cartão de crédito.

Na ocasião, a esposa de Zé Felipe contou que parcelou o presente de seu sobrinho, Miguel, e revelou que adora a prática. Ela também revelou que dividiu o valor do presente em sete vezes.

"A gente foi ao shopping comprar o presente do Miguel e eu gosto de parcelar. Tudo eu parcelo. Falei para ele parcelar o quanto achava que devia. Ele chegou e falou que fez em sete vezes. Eu vou ficar sete meses pagando o presente do Miguel, acho que daqui a sete meses ele não vai estar usando mais", disse ela.