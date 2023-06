Virginia Fonseca se desespera ao sofrer acidente doméstico: “Está doendo muito”

Influenciadora Virginia Fonseca causa preocupação nos fãs ao sofrer acidente doméstico enquanto gravava vídeos

Que susto! Virginia Fonseca deixou os seguidores muito preocupados na noite da última quinta-feira, 29. Isso porque enquanto a influenciadora gravava vídeos para as suas redes sociais, ela acabou se descuidando e batendo com muita força a cabeça na quina do sofá de sua casa em em Goiânia, Goiás.

A mãe de Maria Alice (2) e Maria Flor, de (8 meses) não se conteve e reclamou da dor. “Bati minha cabeça muito forte no final do story. Pqp”, escreveu ela. “Galera, eu bati minha cabeça tão forte que está doendo muito. Vou precisar tomar remédio agora”, completou.

Há poucos meses, a esposa de Zé Felipe fez um desabafa sobre as fortes e constantes dores de cabeça que tem sentido e revelou que precisa ir ao médico todos os dias. “Ele disse que ainda posso ter picos de dor, mas se eu fizer tudo direitinho [o tratamento], posso não voltar a ter. Só depende de mim e isso me assusta”, confessou a mãe das marias.

Vale ressaltar que Virginia passou por um susto e tanto nesta semana! Isso porque, a loira recebeu uma visita inesperada em seu condomínio de luxo: ninguém mais, ninguém menos que uma onça. "Foi encontrada uma onça aqui dentro do condomínio", iniciou. Na sequência, Zé disparou: “Eu sempre quis ter uma onça”.

VEJA O STORY DE VIRGINIA FONSECA:

Foto: Reprodução/Instagram

CONSTRANGIMENTO

Na última semana, Virginia Fonseca foi surpreendida pela primogênita com um pedido para lá de inusitado. Com apenas dois anos de idade, a pequena Maria Alice, deixou a mamãe sem resposta ao pedir um 'irmãozinho'.

Enquanto brincava no quintal da mansão da família em Goiânia, a primogênita da família deixou a mãe constrangida com o pedido inesperado: "Quero um irmão mamãe", disparou a pequena, que teve o desejo compartilhado com os mais de 43 milhões de seguidores da influenciadora.