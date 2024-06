Virginia Fonseca revela o motivo de ausência em leilão de Neymar Jr: ‘Família’

Com viagem leiloada no evento de Neymar Jr, Virginia Fonseca revela o motivo de ausência no leilão beneficente do ‘parça’ após brilhar no ano passado

Novamente, Virginia Fonseca foi uma das estrelas do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. Isso porque a influenciadora digital teve uma viagem entre as experiências leiloadas para ajudar a arrecadar fundos. No entanto, desta vez, a apresentadora não compareceu ao evento e usou as redes sociais para revelar o motivo de forma discreta.

Em seu perfil no Instagram, a esposa Zé Felipe contou que pegou o jatinho da família e viajou com as filhas, Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois aninhos, e o pequeno José Leonardo, que ainda está na barriga. Pouco depois, ela revelou o destino, mas para surpresa dos fãs, não foi em São Paulo, onde aconteceu o evento do jogador.

Desta vez, Virginia se ausentou do evento para curtir uma temporada de descanso com sua família em uma mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, a influenciadora digital posou ao lado do marido em um momento de relaxamento e explicou o motivo da viagem: “Por cá descansando com a família”, ela escreveu na legenda.

Além disso, a influenciadora digital aproveitou a oportunidade e se derreteu pelo mais novo herdeiro: “E a barriguinha de longe já dá para ver. Entramos no sétimo mês do Zé Leonardo, que Deus abençoe”, ela escreveu sobre o terceiro filho. Vale lembrar que no ano passado, Virginia foi uma das estrelas do evento do jogador de futebol.

Na ocasião, a influenciadora digital apostou em um vestido extremamente elegante branco, com mangas compridas e um lindo decote em suas costas. Além disso, completou o look com joias que combinassem com a peça e escolheu uma maquiagem leve, dando destaque para o batom vermelho e chamando bastante atenção.

Além de impressionar com sua beleza, Virginia chocou os internautas ao revelar o valor impressionante pelo qual uma experiência ao seu lado foi leiloada durante o evento beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. Ela contou que leiloou uma experiência, que inclui uma viagem de jatinho entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, a influencer revelou o valor final do seu lote: R$ 735 mil: "Eles arremataram nossa experiência por R$ 735.000,00! Muita gratidão!! Fizeram total diferença na vida de milhares de crianças e famílias que são ajudadas pelo Instituto Neymar Jr”, disse ela na legenda. Em 2024, ela também teve uma viagem leiloada ao lado de sua sogra, Poliana Rocha.

Virginia impressiona ao exibir detalhes excêntricos de mansão:

