Virginia Fonseca revela conversa importante com Zé Felipe: ‘Disposta’

Virginia Fonseca surpreende ao falar sobre mudança de vida em conversa decisiva com Zé Felipe: ‘Sempre quis’

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou que não dispensa mudar radicalmente de vida ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, e as duas filhas, Maria Alice e Maria Flor. Em entrevista com o colunista Leo Dias, ela contou que já teve uma conversa importante com o marido sobre o destino do casal.

Ela revelou que eles já cogitaram mudar de país no futuro, mas ainda não decidiram quando isso pode acontecer. “Ainda nada certo, mas se for preciso estou super disposta a ir. Isso foi algo que o Zé sempre quis, então se for para ir mesmo, faremos de tudo para dar certo. Ainda não batemos o martelo”, contou ela.

Vale lembrar que eles estão juntos desde 2020 e se casaram durante a gestação da primeira filha. Agora, eles estão construindo uma mansão em Goiânia para se mudarem com as filhas. A obra ainda deve demorar alguns meses para ser finalizada.

Festão para a filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Na última semana, Virginia Fonseca e Zé Felipe reuniram os amigos e familiares em uma festança para celebra os dois anos da filha mais velha, Maria Alice. A festa teve o tema de Unicórnio e contou com decoração luxuosa, brinquedos infláveis e muita diversão.

"Ainda sobre ontem, Maria Alice 2 anos!!!! Foi incrível e inesquecível, gratidão a todos que fizeram o evento acontecer, gratidão a Andrea Guimarães que preparou tudo e mais uma vez me surpreendeu positivamente, pois ela entrega tudo sempre", celebrou a loira.

Depois, Virginia, que usou um vestido branco da grife Dolce Gabbana, que custa em torno de R$ 25.813, confessou que aproveitou bastante a festa e ainda estava de ressaca. "No momento me encontro de cama com a maior ressaca do mundo kkkkk mas muito feliz por tudo!! Toda honra e gloria a Deus", finalizou.