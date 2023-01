Virginia Fonseca ostenta bolsa de quase R$ 20 mil posando em frente a jatinho

Influenciadora Virginia Fonseca mostrou o poder aquisitivo ao posar com o marido Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca ostentou ao posar na frente de um jatinho com o marido Zé Felipe. Além da carona chiquérrima, ela ainda estava com acessório de luxo.

Com um look todo preto, ela posou agarradinha com o sertanejo e escreveu na legenda: "Bora pra casa ver nossas cutucas. Que Deus nos acompanhe". A loira se referia às filhas pequenas do casal, Maria Alice e Maria Flor.

Nas mãos, Virginia segurava uma bolsa da grife Louis Vuitton, que está avaliada em cerca de R$ 18 mil, segundo o site da marca. De cor marrom, ela conta com os monogramas famosos da marca e tem tamanho grande.

No entanto, os perrengues também acontecem com os chiques. Virginia mostrou que estava fazendo drenagem linfática para aliviar a constipação, que também ajuda no inchaço, definição, entre outros benefícios. "Sofrendo para ver se eu consigo cagar... Vê se existe um trem desse", escreveu ela nada sutil. A barriga definidíssima brilhou nos stories.

Confira foto de Virginia Fonseca e Zé Felipe: