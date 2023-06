Virginia Fonseca fica constrangida após pedido indecente de Zé Felipe

Pode isso? Zé Felipe faz pergunta indecente e expõe intimidade com Virginia Fonseca durante viagem romântica

A influenciadora digital Virginia Fonseca causou polêmica na web na última segunda-feira, 12, após compartilhar um vídeo de um momento íntimo com o marido, o cantor Zé Felipe. O casal decidiu fazer uma viagem romântica para comemorar o Dia dos Namorados à sós, mas a loira ficou surpresa ao receber um pedido indecente do amado.

No registro em questão, Virgínia surge na piscina com o marido, enquanto os dois aproveitam o dia ensolarado no Caribe. Foi então que a influenciadora decidiu revelar quais eram os planos para comemorar a data especial: "É, amigos e amigas. Agora a gente vai tirar um cochilo, né amor?”, a loira perguntou.

Mas Zé tinha alguns planos mais indecentes em mente e não se preocupou com as câmeras: "Você não quer dar para mim, não?", o filho do cantor sertanejo Leonardo disparou. Virginia ficou constrangida com a exposição, e logo parou a gravação. Na legenda, ela escreveu: “Gente! Menores de 18 favor pular este story”.

Na web, o vídeo polêmico viralizou e os internautas opinaram sobre a cena inusitada: “A energia que eu quero no meu relacionamento”, um fã elogiou, “Postou para chamar atenção”, criticou outro seguidor. “Tão natural quanto a luz do dia”, disse um terceiro. “Vem aí Maria Sol”, brincou mais um.

A Virgínia super tranquilinha, quando do nada o Zé Felipe: pic.twitter.com/aaMN3t85E8 — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) June 12, 2023

Virginia e Zé Felipe deixaram as filhas Maria Alice e Maria Flor em casa e decidiram curtir sua primeira viagem romântica. O casal usou o jatinho particular avaliado em R$50 milhões para chegar até a Ilha de Canouan, onde estão hospedados em um hotel luxuoso e desfrutam das maravilhas do mar caribenho.

