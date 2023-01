Virginia Fonseca faz tatuagem em local inusitado com inicial de Zé Felipe: “Coragem!”

Zé Felipe e Virginia Fonseca trocam juras de amor e fazem tatuagem da inicial de seus nomes em local inusitado

Na tarde do último sábado, 14, Virginia Fonseca (23) e Zé Felipe (24) foram protagonistas de momentos polêmicos durante uma live que aconteceu para a divulgação da marca de cosméticos da influenciadora, que encerrou o ano de 2022 com um faturamento milionário.

A transmissão, que durou 12h, foi o assunto mais comentado entre os internautas na manhã deste domingo, 15. Isso porque, durante uma aposta feita pelo sertanejo, ele pediu para que Virginia tatuasse seu nome.

A loira entrou na brincadeira e eternizou o nome do amado com uma tatuagem no pescoço. Como uma forma de retribuir, Zé Felipe se rendeu e declarou seu amor para a mulher ao escrever “Vi”, também em seu pescoço.

"Tatuei Zé no pescoço. Josephino tatuou Vi", escreveu ela ao mostrar o resultado da homenagem em suas redes sociais.

No perfil de seu Instagram, os fãs ficaram impressionados com a loucura de amor e logo reagiram. "Coragem tatuar nome de homem", disse uma internauta. "Que não se arrependa", disse outra. "Fininha para ser mais fácil de remover", declarou um terceiro.

Ainda recentemente, Virginia Fonseca mostrou o seu corpo sarado em uma nova foto nas redes sociais. A loira surgiu com a barriga negativa e a cinturinha fina à mostra.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIRGINIA FONSECA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)