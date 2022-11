Virginia Fonseca faz rinomodelação e o resultado natural surpreende os fãs

A influencer Virginia Fonseca passou por um procedimento estético no nariz e surpreendeu os fãs com o resultado quase imperceptível

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca (23) nunca escondeu que é uma grande adepta das mudanças estéticas. Ela já chegou a colocar preenchimento labial, fez gengivoplastia, harmonização facial, lipoaspiração e lipo LAD. Mas dessa vez ela passou por um procedimento estético no nariz, e o resultado final foi divulgado pela clínica que atendeu a influencer, em São Paulo, na última quinta-feira, dia 17.

“Virginia com este resultado natural, da sua rinomodelação com ácido hialurônico”, diz a legenda da publicação da clínica. Na foto é possível notar uma pequena diferença no contorno do nariz, que parece mais elevado. Aparentemente, a transformação foi bem aceita pelos seguidores, que comentaram: "ficou perfeito”, “Linda” e “Que lindo!”

Clínica compartilha antes e depois da rinomodelação de Virginia - Instagram

A clínica que compartilhou o antes e depois tem um nome estrelado e já realizou procedimentos em muitos famosos, como Eslo Marques, Bianca Andrade, Larissa Manoela e Karoline Lima. Apesar de tudo, Virginia não divulgou que fez o procedimento através do seu Instagram, como de costume. E em seus últimos stories, não é possível notar algo de diferente em seu rosto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JK ESTÉTICA AVANÇADA - BALNEÁRIO CAMBORIÚ (@jkesteticabc)

