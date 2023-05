Virginia Fonseca se pronuncia pela primeira vez após causar polêmica: "Vai brigar sozinho!"

Virginia Fonseca quebra o silêncio e se pronuncia pela primeira vez após desrespeitar a cultura islâmica

A influencer Virginia Fonseca (24) publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais no início da tarde desta terça-feira, 09, que deixou os seguidores com a pulga atrás da orelha.

Isso porque a famosa quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a polêmica envolvendo o lançamento de um dos produtos de sua marca. Na ocasião, ela surgiu com um hijab transparente, deixando à mostra suas roupas íntimas, e foi acusada de desrespeitar as mulheres muçulmanas.

Após a repercussão do caso, Virginia desabafou em suas redes sociais, a mulher de Zé Felipe (25) compartilhou nos Stories de seu Instagram uma tela preta com a seguinte frase: "Ultimamente eu estou tão de boa e tão feliz, com tanta coisa incrível acontecendo na minha vida, que quem quiser brigar comigo, vai brigar sozinho", escreveu ela na legenda da postagem. A empresária ainda completou a mensagem dizendo: "E tá tudo bem. Toda honra e Glória a Deus".

Em meio a tantas acusações contra a amada, Zé Felipe se manifestou nas redes sociais e saiu em defesa de Virginia."O que eu mais vi nesse Instagram foi gente com a roupa de árabe, tem alguns que ficam só com olhinho de fora, parece até jacaré dentro da água. Ninguém fala nada. A Virginia passou o pano na cabeça e tão falando que ela está desrespeitando. Desrespeitando o que, cara*? Pelo amor de Deus", disparou o artista.

