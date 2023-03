Virginia Fonseca explode fofurômetro com as filhas no colo e choca: “Grandonas!”

Elas cresceram! Virginia Fonseca posa coladinha com as filhas, explode fofurômetro e tamanho das bebês impressiona

Virginia Fonseca (23) explodiu o fofurômetro na manhã deste sábado (25), ao postar uma foto com as filhas, Maria Alice (01), e Maria Flor de apenas 5 meses, no colo. A mamãe coruja surgiu coladinha com as herdeiras, que foi alvo de elogios.

Através de seu Instagram oficial, ela publicou uma selfie com as bebês. No registro fofíssimo, a primogênita surgiu com um vestido jeans e um sapatinho vermelho, e para combinar com a irmã, Florzinha surgiu com um vestido de bolinhas, que lembra a Minnie.

Apaixonada pelas meninas, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe (24), ela escreveu na legenda: “Toda honra e glória a Deus!”.

Claro que seus fãs e seguidores babaram no clique e não deixaram de comentar. “Florzinha quase do tamanho da Maria”, comentou uma internauta. “Maria Alice mini Virgínia Maria Flor mini Zé”, apontou outra. “Fofura”, elogiou mais uma.

Na última semana, a filha caçula de Virginia Fonseca completou cinco meses de vida e ganhou uma festa luxuosa dos papais.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIRGINIA FONSECA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca toma decisão séria e anuncia aos fãs

Virginia Fonseca revelou que irá fazer um propósito com os fãs e que isso irá lhe afastar das redes sociais por um período de tempo indeterminado.

“Vou tirar um dia sem encostar no celular, não vou responder mensagens, ligação, não vou ver nada, nem televisão. Vou ficar totalmente off de tudo, é uma coisa impossível até na minha cabeça, eu sou uma pessoa muito ligada, então vai ser realmente um sacrifício”.

"Toda semana eu irei tirar um dia onde não irei mexer no celular e nem assistir a TV! Vou me desconectar do mundo, para me conectar com Deus!", contou, afirmando que o dia escolhido para se desconectar do mundo será às sextas-feiras.

"Espero que entendam! Sempre quis fazer, sempre admirei quem faz, mas nunca tive coragem. Mas agora senti a necessidade, vejo isso no meu coração e me sinto pronta! Deus é tudo pra mim, então não preciso ter medo. Ele é minha fortaleza", afirmou, sendo que nesta sexta-feira, 24, ela já está sumida das redes.