Virginia Fonseca explica origem de marca roxa em seu pescoço

Após passar por procedimento, Virginia Fonseca explica motivo de marca roxa na região da nuca; influenciadora compartilhou resultados da 'intervenção'

A influenciadora Virginia Fonseca revelou nesta terça-feira, 28, o motivo de seu pescoço estar com uma marca roxa. Com uma agenda cheia, a empresária, que está em São Paulo gravando seu programa no SBT, contou que fez um procedimento na região para tirar a dor.

A esposa do cantor Zé Felipe comentou que é uma pessoa bem tensa e que já a massagem doía ao fazer, mas que resolveu tolerar a dor da ventosa para ter os benefícios do procedimento. A famosa então se surpreendeu com os resultados e compartilhou os benefícios ao exibir o "machucado" na nuca.

"Deixa eu falar com vocês com a ventosa, tá bem roxo, eu não senti dor de cabeça ontem, não senti dor de cabeça hoje ainda, tirou a dor de cabeça real, acho que tá roxão desse jeito porque realmente sou travada nessa área", contou como a ventosa a deixou sem as fortes dores de cabeça que sofre há tempos.

A influenciadora agradeceu sua massagista Arlete. "Ela salvou minha vida, não tomei remédio pra dor de cabeça ontem, hoje tô ótima, acordei maravilhosa, fiz 45 minutos de esteira, plena, arrasou viu, Arlete? Assim, dói, não vou falar que não doeu, mas é o que falei, massagem na mão já dói aqui, porque eu sou bem, bem travada, nível extremo, então qualquer massagem com a mão dói, colocou a ventosa doeu", detalhou a loira.

Ainda nesta terça-feira, 28, Virginia Fonseca compartilhou o drama que as filhas, Maria Alice e Maria Flor, fizeram ao saírem para comprarem chinelos para viagem à praia que farão após o aniversário de 3 anos da primogênita. A duplinha causou e chorou ao querer modelos inusitados que não tinham em seu tamanho.

Vale lembrar que, nas últimas semanas, a empresária, que está de 26 semanas de gestação, fez diversas doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Além de dinheiro, reversão dos lucros de seus produtos, a influenciadora enviou cerca de 50 caixas com roupas, sapatos e outros itens de sua família. A situação de como tudo chegou ao sul chamou bastante atenção. Veja mais aqui.

Virginia Fonseca passa por saia justa com a filha mais velha

A influenciadora Virginia Fonseca matriculou sua filha mais velha, Maria Alice, de 2 anos, em uma escola bilíngue nos últimos meses. Após participar de atividades dela no colégio e até ser surpreendida no Dia das Mães, a empresária milionária passou por uma saia justa recentemente com a menina.

Em sua rede social, a esposa do cantor Zé Felipe gravou o momento em que não soube responder a pequena, porque ela começou a conversar em inglês. Apesar de ter nascido nos EUA, Virginia Fonseca já revelou em seu programa no SBT que nunca conseguiu aprender a língua. Veja o momento aqui.