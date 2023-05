Virginia Fonseca exibe reencontro com a ex-cunhada e se declara: "Nada mudou!"

A influenciadora Virginia Fonseca, celebrou o reencontro com Ana Mosconi, namorada do irmão de seu ex-namorado, Rezende

Na manhã deste domingo, 21, Virginia Fonseca (24) não escondeu a felicidade ao reencontrar a ex-cunhada, Ana Mosconi, namorada do irmão de seu ex-namorado, o youtuber Rezende.

Em seu perfil no Instagram, a mulher do cantor Zé Felipe (25) compartilhou algumas fotos ao lado da influenciadora e falou sobre a saudade que estava dela.

Na legenda, a mãe de Maria Alice (1) e Maria Flor (6 meses) se derreteu pela ex-cunhada:"É bom saber que mesmo depois de mudar muita coisa, nada mudou", declarou Virginia.

Ana logo respondeu à amiga, se declarando através de um Storie publicado eem suas rede social: "Obrigada por ser assim e por não ter mudado nadinha do seu jeitinho! Foi tão bom te encontrar parece que nem tinha passado tempos assim porque fomos tão nós mesmas... Juntinhas de novo", escreveu.

Rapidamente os seguidores da artista passaram a comentar no post: "As melhores juntas", disse um. "Só quem acompanhava elas desde o início, sabe a alegria que é ver elas juntas de novo", escreveu outro. "Duas maravilhosas", falou um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIRGINIA FONSECA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Desastre! Virginia Fonseca fracassa ao tentar foto em família: ''Não deu''

Virginia Fonseca mostrou que não é nada fácil reunir a família, para uma foto reunidos. Neste sábado, 20, a famosa exibiu o resultado da tentativa que fizeram. Nos registros, a empresária apareceu com o marido e as herdeiras sentados no chão tentando fazer todo mundo olhar para a câmera.

"Tentativa de uma foto em família… não deu o que vale é a intenção. Um bom e abençoado sábado a todos, que Deus nos abençoe", disse Virginia Fonseca.

O momento descontraído e natural da família logo deixou os fãs encantados. Família linda", falaram os admiradores.