Virginia Fonseca encanta ao surgir com a filha na piscina de sua mansão

Agarradinha com Maria Alice, Virginia Fonseca encanta ao mostrar momento na piscina de casa

A influenciadora Virginia Fonseca está curtindo seu sábado, 26, em família. Em sua mansão em Goiânia, a esposa de Zé Felipe aproveitou o dia de folga para ir à piscina com as filhas. Em sua rede social, ela compartilhou um registro do momento.

Com a herdeira mais velha no colo, Maria Alice, de dois anos, a empresária milionária apareceu usufruindo o momento cheio de amor na beira de sua piscina. Sem maquiagem e com os cabelos presos, ela abraçou a primogênita.

"Nosso sabadou. Obrigada Deus", escreveu ela sobre o momento com a família. Nos comentários, os internautas admiraram o clique. "Que delícia de momento", disse a sogra, Poliana Rocha. "Amo vocês, minha família", declarou Zé Felipe.

Nos últimos dias, Virginia Fonseca encantou ao exibir fotos do ensaio de 10 meses da filha caçula, Maria Flor. Para o mesversário da pequena, ela e o marido fizeram um evento especial em um parque de diversão que contou até com fogo de artifício.

++ Ela mudou! Virginia Fonseca impressiona ao mostrar foto do passado

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca gera polêmica em vídeo com stylist

No vídeo que viralizou, Virginia reclama de todas as peças eleitas pelo estilista: "Gente, que coisa ridícula. Gente, na moral… não gosto. Olha, não me sinto. Vocês devem estar zoando com a minha cara", ela dispara ao lado dos profissionais, que participam dos bastidores de uma produção da influenciadora.

Vale lembrar que Virginia Fonseca ficou famosa ainda na adolescência, quando mostrava a sua rotina no interior de Minas Gerais em seu canal no YouTube. Atualmente, a famosa, que é natural dos Estados Unidos, mora em Goiás com o marido e as duas filhas, e faz sucesso como influenciadora e empresária do ramo de beleza.