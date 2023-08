Virginia Fonseca desabafa sobre saudade do pai falecido: “Vazio enorme”

Eterna saudade! Virginia Fonseca abre o coração sobre perda do pai e aponta semelhança com a filha caçula

Neste domingo, 13, Virginia Fonseca publicou um desabafo em suas redes sociais sobre a saudade de seu pai, o empresário Mário Serrão, que morreu por complicações de uma grave pneumonia aos 72 anos em setembro de 2021. No Dia dos Pais, a influenciadora digital abriu o coração sobre o "vazio enorme" que a partida dele deixou em sua vida.

Em seu feed do Instagram, Virginia compartilhou um álbum de registros especiais ao lado do patriarca e lamentou a falta de cliques recentes: “Provavelmente já tenho algumas dessas fotos já postadas aqui, mas infelizmente não tenho fotos novas com você, pai. Você se foi há quase 2 anos e me deixou um vazio enorme!!”, iniciou.

Na data comemorativa, a esposa do cantor sertanejo Zé Felipe desabafou sobre a saudade: “Hoje mais que todos os dias, gostaria de te dar um beijo, um abraço, um presente mesmo você não gostando e falando que não precisava… Pai, você me ensinou muitas coisas e hoje tenho muitas atitudes que lembram você!!!”, escreveu Virginia.

A influenciadora deixou um agradecimento especial: “Obrigada por ter sido o melhor pai do mundo pra mim, obrigada por tudo, queria você do meu lado hoje, mas sei que você está em um lugar muito melhor!!! Eu te amo mais que tudo e pra sempre vou te amar, por toda minha vida. Feliz dia dos pais, onde estiver, receba meu amor”, ela se declarou.

Por fim, Virginia também mencionou a semelhança entre sua filha caçula, Maria Flor, e seu pai: “Ah, todos falam que a Florzinha parece com você pai, ela é linda e muito sorridente, ama comer e sem sombra de dúvidas que comeria todas as sopas que você fazia pra mim quando bebê, te amo!!”, ela se derreteu e incluiu um registro dos dois.

Vale lembrar que além de Maria Flor, que está com dez meses, Virginia e Zé Felipe também são pais da pequena Maria Alice, que tem apenas dois aninhos.

Virginia Fonseca encanta com vídeo da caçula:

A influenciadora Virginia Fonseca decidiu dar boa noite aos seus seguidores com muita fofura na semana passada. A esposa de Zé Felipe compartilhou um lindo vídeo de sua filha caçula, Maria Flor, em seu Instagram. No registro, a pequena aparece engatinhando e imita um cãozinho bravo; confira o vídeo!