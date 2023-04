Virginia Fonseca deixa escapar mão boba em momento íntimo com Zé Felipe: ''Erro''

Deitada com o marido, Virginia Fonseca deixa escapar mão boba do amado; veja

Acostumada a compartilhar praticamente todo seu dia a dia, a influenciadora Virginia Fonseca (24) chamou a atenção neste domingo, 23, ao mostrar um momento íntimo com o marido, o cantor Zé Felipe (25).

Deitados na cama, aproveitando a "preguiça de domingo", o casal apareceu descansando no escuro com muita paixão. Inclusive, eles deixaram escapar uma mão boba.

Dando risada, Virginia Fonseca publicou a selfie recebendo uma "apalpada" do filho do cantor Leonardo (59) em seu seio. "Encontrem o 'erro'", brincou ela ao postar o momento quente.

Ainda nos últimos dias, a famosa comemorou o aniversário de Zé Felipe com um festão em casa. Além disso, ela impressionou a todos ao presenteá-lo com um avião de R$ 50 milhões.

Veja a foto íntima de Virginia Fonseca e Zé Felipe:

Virginia Fonseca dá jatinho de presente para para Zé Felipe: "Pra levar a família toda"

O cantor Zé Felipe foi surpreendido com um presente para lá de luxuoso da esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca, para celebrar o seu aniversário de 25 anos. A musa abriu o bolso e comprou um avião particular para o amado! Isso mesmo, ela deu um avião para o amado conseguir cumprir a sua agenda de shows em várias cidades com o transporte em sua própria aeronave.

Inclusive, ela personalizou o avião com o desenho da família na lateral do avião. A revelação do presente foi feita por ele nas redes sociais nesta quinta-feira, 20.

“Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda, te amo demais meu amor. Esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e estou com você para tudo, te amo”, disse ele.

Por sua vez, ela comentou: “Já está entregue o presente do meu gato! Ele merece muito”.