Virginia Fonseca curte iate luxuoso com as filhas e a sogra: "Amo muito!"

Em Miami, Virginia Fonseca curte viagem com a família e ignora polêmica envolvendo sua linha de maquiagem

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) dividiu os momentos da viagem em família nesta segunda-feira, 13. Junto da sogra, Poliana Rocha (46) e das filhas, Maria Alice e Maria Flor, ela embarcou em um iate luxuoso para curtir a manhã de descando e diversão em Miami, nos Estados Unidos.

Em clique publicado nas redes sociais, a esposa de Zé Felipe (23) exibiu o corpo impecável ao posar toda sorridente junto da família."Segundou com as cutucas e a sogra", legendou ela na publicação. Na foto, a empresária aparece com a caçula nos braços, enquanto Poliana se derrete ao lado da primogênita.

Em meio à polêmica envolvendo sua linha de maquiagem, os seguidores aplaudiram o momento em família. "É incrível como você e a sua sogra se parecem!", escreveu uma nos comentários. Outra se derreteu: "Três gerações de muita perfeição". "Beleza vem de família!", disse mais uma.

Vale lembrar que recentemente Virginia Fonseca alfinetou os críticos de plantão após os ataques que recebeu na web por conta do alto valor de sua base de lançamento e a qualidade do produto.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIRGINIA FONSECA:

UAU!

A esposa do cantor Leonardo (59), Poliana Rocha arrancou suspiros dos seguidores ao surgir deslumbrante nas redes sociais. É que a musa amanheceu inspirada ao posar para os cliques enquanto curtia o passeio de barco no mar de Miami, nos Estados Unidos. Ela elegeu um biquíni rosa um conjunto de calça e camisa azul que deixou a barriga sarada á mostra.

“Momento delicioso! Só gratidão”, disse ela na legenda. Nos comentários, a nora dela, Virginia Fonseca, fez questão de elogiar a sogra. “Gata”, disse ela.