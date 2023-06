Virginia Fonseca curte domingão acompanhada das filhas: ‘Minhas princesas’

Influenciadora digital Virginia Fonseca compartilha clique fofíssimo ao lado das filhas para aproveitar domingo

Na manhã deste domingo, 4, a influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca usou suas redes sociais para compartilhar um clique para lá de fofo! A loira derreteu o coração de seus seguidores ao surgir dentro do carro, acompanhada de suas duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, frutos de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe.

“Domingou com minhas princesas”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. No clique, Virginia aparece sentada no banco do carro, com Maria Flor em seu colo, enquanto Maria Alice fica em pé ao lado da mamãe babona e da irmã mais nova.

Os comentários foram inundados de elogios para a família linda. “Te amamos mamãe”, escreveu o perfil oficial das duas pequenas. “O papai ama vocês demais, família”, respondeu o cantor apaixonado. “Maravilhosas da minha vida”, exaltou a sogra da empresária, Poliana Rocha. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Virginia e suas filhas.

Virginia Fonseca é uma influenciadora digital e empresária de 24 anos de idade, nascida no dia 6 de abril de 1999, na cidade de Danbury, em Connecticut, nos Estados Unidos da América. A famosa é mãe de Maria Alice e Maria Flor, frutos de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe. Conhecida por seu canal no YouTube desde 2016, a loira já namorou o também youtuber Pedro Rezende.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)



Virginia Fonseca revela conversa importante com Zé Felipe: ‘Disposta’

Durante uma entrevista com o colunista Leo Dias, Virginia Fonseca falou que não dispensa se mudar para outro país ao lado da família no futuro. "Ainda nada certo, mas se for preciso estou super disposta a ir. Isso foi algo que o Zé sempre quis, então se for para ir mesmo, faremos de tudo para dar certo. Ainda não batemos o martelo”, contou ela.