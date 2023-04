Virginia descobre doença e expõe sofrimento após polêmica com Evaristo Costa

Depois de briga envolvendo Evaristo Costa, Virginia Fonseca descobre doença causada por estresse

Depois de viver momentos de muita tensão por conta de comentários do jornalista Evaristo Costa (46) sobre como cria as suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, a influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca (23) revelou que descobriu recentemente uma doença causada pelo estresse. Após ir ao dermatologista, a esposa do cantor Zé Felipe (24) descobriu que convive com rosácea.

“Eu estou vermelhinha assim, gente, porque sempre que eu fico estressada e tal, fui descobrir isso ontem lá na dermato. Tenho rosácea”, revelou a influenciadora digital em suas redes sociais, explicando que fica assim após passar por situações de muito estresse.

“Quando fico estressada, fico vermelha, não passei blush, e quente por dentro. Meu rosto está pelando, mas enfim”, continuou, detalhando aos seus seus seguidores de seu perfil oficial no Instagram que iria se arrumar para tirar as fotos especiais de Páscoa de sua família.

Evaristo Costa comenta vídeo de filha de Virginia Fonseca: ''Mãe é quem cria''

Evaristo Costa surpreendeu ao deixar um comentário em uma publicação com um vídeo da influenciadora Virginia Fonseca e sua filha mais velha, Maria Alice, tomando vacina. No registro, a primogênita do cantor Zé Felipe com a influencer digital apareceu com medo de levar o imunizante e procurou apoio no momento com a babá. Não querendo sair do colo de sua cuidadora, a garota preferiu ficar com a funcionária à mãe.

"Maria Alice vai tomar vacina e prefere o colo da babá do que da mãe (Virginia)", escreveram no tweet. Surpreendendo os internautas, o jornalista se pronunciou deixando um comentário polêmico. "Já ouviram falar: "mãe é quem cria?"", falou o ex-global. Essa não é a primeira vez que as babás de Virginia Fonseca viram assunto. Recentemente, ao levá-las para a viagem de férias da família para os EUA, a influenciadora digital recebeu críticas.