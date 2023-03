Virginia choca seguidores ao surgir de cabelo colorido: ‘Aguardem’

Influenciadora Virginia Fonseca surge com cabelão colorido para novidade sobre sua empresa

Nesta segunda-feira, 27, a influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca (23) decidiu chocar seus seguidores! A loira surpreendeu os internautas ao aparecer com seus cabelos loiros completamente mudados, com um tom de rosa bem forte.

“Aguardem, vem aí. Toda honra e glória de Deus!”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Sem revelar muito, a empresária deixou claro que novidades estão por vir. Nos cliques, é possível ver a mãe de Maria Alice e Maria Flor passando um batom nos lábios, o que deixou os fãs animados para um possível novo item de sua marca.

Os comentários foram inundados de elogios para a influenciadora. “Amém te amo demais”, exclamou o cantor Zé Felipe. “Enquanto muitos a criticam, ela fatura!”, escreveu uma outra internauta. “Rainha”, exaltou uma terceira seguidora. Além dos milhares de emojis de palminhas, carinhas de apaixonados e corações de todas as cores possíveis enviados para enaltecer a beleza excepcional e escultural da influenciadora e empresária.

Veja a publicação da influenciadora Virginia com cabelos rosas que deixou os internautas malucos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)



Virginia Fonseca cobre tatuagem que fez para o ex-namorado

Virginia Fonseca aproveitou o último final de semana para ir em um estúdio de tatuagem e cobrir uma antiga tattoo, que foi feita em homenagem ao ex-namorado, o youtuber Pedro Rezende. A estrela tinha as letras ADR tatuadas em seu ombro, o nome da agência chefiada pela antiga paixão da influenciadora.

O tatuador Hector Valentim mostrou o processo da cobertura da tatuagem e revelou o novo desenho em seu Instagram. Virginia agora tem um ramo de flores marcado em seu ombro, onde antes costumava figurar a homenagem para o ex-namorado, com quem ela terminou o relacionamento em 2020, antes de assumir a relação com o filho do cantor Leonardo, em 2021.