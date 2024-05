Violão de Gusttavo Lima é leiloado para ajudar RS; saiba o valor

Por alto valor, violão de Gusttavo Lima é arrematado em leilão e valor será doado para as vítimas do Rio Grande do Sul; saiba quanto pagaram

O cantor Gusttavo Lima fez diversas doações ao Rio Grande do Sul e além de ter enviado aviões com mantimentos, medicamentos e outros itens de necessidade para os gaúchos, o sertanejo leiloou um de seus violões.

Em um leilão realizado em Brasília, na inauguração de uma das clínicas de estética de sua mulher, o esposo de Andressa Suita colocou o instrumento musical no evento para conseguir uma boa quantia para as vítimas das enchentes.

A peça de Gusttavo Lima então foi arrematada pela quantia de mais de R$ 30 mil, segundo divulgado pelo portal Leo Dias. Essa não foi a primeira ajuda dele aos gaúchos. Nove carretas foram enviadas por ele na segunda-feira, 13. Os veículos saíram de Goiânia na última sexta-feira, 10, com cerca de 370 toneladas.

Na rede social, o sertanejo já havia postado um vídeo exibindo aviões com mantimentos no dia 6 de maio. "Nesse momento de profunda calamidade, em que se encontra o Estado do Rio Grande do Sul, quero de coração aberto prestar minha solidariedade à todas as famílias, vítimas dessa catástrofe. É lastimável a situação que percorre pelo Sul do nosso país, mas unidos superaremos esse momento de adversidade e aflição!", escreveu na ocasião.

Boina usada por Matteus no BBB é leiloada por alto valor

A boina usada por Matteus no BBB 24 foi leiloada no leilão Martelo Solidário para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Além de estar fazendo uma vaquinha, arrecadando alimentos e pedindo ajuda, o gaúcho resolveu doar o item para conseguir mais uma quantia para seus conterrâneos.

Assim como o quadro do cavalo Caramelo, que foi vendido por um valor milionário, o acessório do estudante de Engenharia Agrícola também conseguiu um bom valor para os desabrigados. O item azul, que foi colocado várias vezes em sua cabeça no programa, foi vendido por R$ 5.500.