Vini Jr embarca disfarçado em aeroporto do Rio de Janeiro após curtir férias

Atacante do Real Madrid, Vini Jr vai embora do Rio de Janeiro após curtir festas ao lado de Neymar Jr

Nesta segunda-feira, 3, o atacante Vini Jr foi visto chegando no aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro. O jogador de futebol do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira ainda tentou se disfarçar para não ser reconhecido pelos fãs no local.

Vestindo uma calça cargo, um tênis e um moletom claro, o atleta usou o capuz da peça para cobrir seu rosto, completando com um boné e óculos escuros. Usando seu celular em suas mãos, Vini não foi abordado por nenhum fã. Mas foi flagrado pelas lentes dos paparazzis.

No último domingo, 2, o jogador de futebol esteve acompanhado de Neymar Jr e Bruna Biancardi para curtir o famoso A Tardezinha, feito pelo cantor de pagode Thiaguinho, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Além dos três, outros famosos estiveram no local, como Ludmilla, Rafaella Santos e Carol Peixinho.

Vini Jr - Créditos: Adão / AgNews

Vini Jr - Créditos: Adão / AgNews

Vini Jr é o jogador brasileiro mais valioso da Europa; confira a lista!

Conquistando mais e mais títulos para seu currículo no futebol, o atleta Vinícius Jré colocado como terceiro jogador mais valioso do mundo após atualizações dos valores de mercado. De acordo com uma análise feita pelo Odds Scanner, o atleta teve uma valorização de €30 milhões, o que tornou Vini o jogador brasileiro mais valioso do mundo. Agora, Vini Jr possui valor de mercado de €150 milhões, ficando atrás apenas de Erling Haaland, do Manchester City, e Kylian Mbappé, do PSG, ambos com €180 milhões. Neymar sequer apareceu no top 10 do ranking mundial. Isso acontece porque Neymar sofreu sua oitava desvalorização desde 2019, quando chegou a valer €180 milhões, o maior valor de sua carreira. Com as atualizações do mercado, Neymar passa a valer €60 milhões, uma desvalorização de €10 milhões em comparação com a última temporada.

