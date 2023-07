Vini Jr é flagrado abraçado com influenciadora durante show de Ludmilla

Mesmo após ser visto no evento com ex-affair, Vini Jr é visto curtindo show com influenciadora digital

Parece que a vida amorosa de Vini Jr está agitada! Em meio aos boatos de uma possível ficada com a ex-participante do Big Brother Brasil 23 e jogadora de vôlei Key Alves, o jogador de futebol do Real Madrid foi visto chegando no Numanice, evento promovido pela cantora Ludmilla, ao lado de Júlia Rodrigues, influenciadora digital apontada como affair do atleta há algum tempo. Porém, durante o show, o craque da Seleção Brasileira foi flagrado em um momento íntimo com outra mulher.

Flagrado por um fã que estava curtindo o show e compartilhado por algumas páginas de fofocas, Vini é visto abraçando e com uma mão boba em uma outra mulher durante o evento. Alguns perfis ainda conseguiram identificar quem seria a pessoa misteriosa que teria arrematado o coração do atleta.

De acordo com a página de fofocas do Instagram, Condomínio da Fifi, a mulher misteriosa seria Lis Aguiar. Influenciadora digital de rotina e fitness, a morena já participou da primeira temporada do reality show De Férias com o Ex.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lis Aguiar (@lisaguiars)

O vídeo de Vini curtindo o show agarradinho com a influenciadora chega em meio aos boatos de que o atleta teria possivelmente ficado com Key Alves, após os dois terem tirado fotos no que parece ser o mesmo quarto de hotel. A assessoria da jogadora de vôlei até afirmou que ambos estariam se conhecendo melhor, mas o futebolista não se pronunciou. Além disso, ele foi visto chegando no evento ao lado de Júlia Rodrigues, que foi apontada como possível affair do jogador de futebol no final do ano de 2022, quando deram algumas pistas de que estariam vivendo um provável relacionamento.

Na época em que os boatos sobre o affair do craque com a jogadora de vôlei começaram a sair, Júlia compartilhou uma postagem que os internautas apontaram como indireta para o Vini. “HAHAHAHAHAHAHA. A vida dá umas voltas, né? Que loucura”, escreveu a influenciadora digital. O comentário chamou a atenção pois, segundo alguns usuários, ela estaria ficando com o jogador Joaquín Piquerez, uruguaio que atua pelo Palmeiras, que também já viveu um affair com Key Alves.