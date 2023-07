Vini Jr curte visita ao Cristo Redentor junto de craque do Real Madrid

Atacante do Real Madrid Vini Jr aproveita vista privilegiada do Rio de Janeiro ao lado de companheiro de time

Nesta terça-feira, 11, o jogador de futebol do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira, Vini Jr, decidiu deixar seus seguidores morrendo de inveja! O atacante teve acesso à uma vista privilegiada do Rio de Janeiro ao subir no ombro do Cristo Redentor. Bem acompanhado, o atleta posou ao lado do companheiro de time, Eduardo Camavinga.

“O Rio de Janeiro continua lindo”, escreveu o jogador de futebol, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas imagens, Vini imita a famosa pose de uma das sete maravilhas do mundo moderno, com os braços abertos, enquanto usa uma regata azul.

Em um vídeo que faz parte do álbum aberto pelo atleta, o craque do Real Madrid aparece se divertindo junto de seu colega de clube, o francês Camavinga, enquanto os dois aproveitam a vista maravilhosa do lugar privilegiado e cantarolam ao ritmo de uma música criada em homenagem ao futebolista que quase foi campeão do mundo na última Copa com a França, mas acabou perdendo para a Argentina.

Os comentários foram inundados de elogios para o atleta. “Brabooooo”, disparou o ator José Loreto. “Camavinga brasileiro”, brincou o influenciador digital de futebol, Tulinho, filho do ex-craque Túlio Maravilha. “Sensacional”, exaltou uma terceira internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Vini Jr.

Vini Jr é flagrado abraçado com influenciadora durante show de Ludmilla

Vini Jrestá com uma vida amorosa bem agitada. Em meio aos boatos de uma possível ficada com a ex-participante do Big Brother Brasil 23 e jogadora de vôlei Key Alves, o jogador de futebol do Real Madrid foi visto chegando no Numanice, evento promovido pela cantora Ludmilla, ao lado de Júlia Rodrigues, influenciadora digital apontada como affair do atleta há algum tempo. Porém, durante o show, o craque da Seleção Brasileira foi flagrado em um momento íntimo com Lis Aguiar, influenciadora digital de rotina e fitness, a morena já participou da primeira temporada do reality show De Férias com o Ex.