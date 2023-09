Viih Tube volta a consumir álcool pela primeira vez após gravidez: "Está liberado"

A influenciadora Viih Tube fala sobre sua primeira vez consumindo álcool após gravidez e garante a segurança de sua filha, Lua Di Felice

Nesta noite de quarta-feira, 6, a influenciadora digital Viih Tubedecidiu dar uma escapada de sua rotina e curtir a véspera de feriado em jantar fora de casa. E através de seus stories, a ex-BBB revelou que não consome bebidas alcoólicas desde que engravidou de Lua di Felice, de 4 meses, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer.

"Faz 1 ano e 2 meses que não coloco 1 gota de álcool na boca, quem diria kkkkk logo eu que era a farofeira", contou a loira, que tinha fama de festeira antes de se tornar mãe. Pouco tempo depois, Viih surgiu curtindo uma taça de vinho branco durante o jantar.

Para evitar polêmicas entre os internautas, a influenciadora decidiu explicar o motivo de ter voltado a beber aos seus seguidores. Isso porque mulheres que estão amamentando não devem ingerir álcool pouco tempo antes de alimentar seus filhos, já que ele pode afetar o leite materno.

"Antes que falem alguma coisa, estou tomando uma taça de vinho. Está liberado, tá?", iniciou Viih. "Vou dar mama para a Lua só amanhã. Tem um horário, um tempo, tem até um teste para ver se o mama já está liberado para o bebê", contou ela.

Em seguida, ela também já garantiu que tem uma reserva para a pequena. "Tem mama já na geladeira para a Lua. Ordenhei. Tem mais a complementação que ela toma também. Tudo certo tá? Antes que venham os julgadores de plantão. E é só uma tacinha. Tá tudo bem organizado, me deixa!", relatou a loira.

No vídeo, ela reforçou que todo o processo é seguro para sua filha e que ela está tomando todas as medidas de segurança que precisa. "Antes que falem tá tudo em ordem, leite ordenhado pro próximo mama. E tenho umas tiras de checar o álcool no leito e só vou dar amanhã depois do teste, com o tempo mínimo de espera. Lua já tá dormindo", garantiu Viih.

