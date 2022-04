Viih Tube vibra com evolução do ex-BBB Rodrigo Mussi: ''Vai dar tudo certo''

A influenciadora digital Viih Tube comemorou a evolução no quadro de saúde de Rodrigo Mussi

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 21h45

Viih Tube (21) não escondeu a felicidade ao descobrir que o quadro de saúde de Rodrigo Mussi (36) está evoluindo. O ex-BBB sofreu um acidente de carro na última quinta-feira, 31, e está hospitalizado em São Paulo.

No Stories do Instagram, a influenciadora digital se emocionou com a notícia de que o ex-brother reagiu aos comandos médicos, e ainda pediu para que todos os seguidores continuem mandando boas energias para o ex-participante do BBB 22.

"Genteee, vocês têm noção de que ele simplesmente abriu o olho, entendeu tudo e balançou a cabeça?!?! 'Está ouvindo?', 'estou ouvindo'! Gente, eu estou muito feliz, juro! Cada coisinha é pra comemorar, gente! Continuem orando, continuem mandando energias positivas. Fico todo dia pensando na situação que ele está, como deve ser perturbador! Ele quer viver, gente, ele quer sair dali!", começou ela.

A ex-sister disse que está sentindo que Rodrigo vai acordar em breve. "Eu estou sentindo que está mais perto do que nunca ele acordar. Estou rindo de nervoso. Ele abriu o olho, ele respondeu, ele apertou a mão quando perguntaram se ele estava ouvindo. Nossa, gente, eu sei que todos vocês estão rezando muito, toda energia positiva, todas as correntes, isso faz toda a diferença. Eu oro antes de dormir, acordo e oro, 'fica com ele, acalma o coração dele'. Vai dar tudo certo. Gente, sério, que notícia boa, que dia bom! A gente tem que comemorar, a família está mto feliz, porque isso é muito importante!", finalizou.

Rodrigo reage aos comandos e abre os olhos

Mais cedo, foi divulgado nas redes sociais de Rodrigo um novo boletim médico. Segundo o comunicado, o ex-BBB passará uma nova cirurgia na próxima quinta-feira, 7, onde ele irá remover a gaiola de sua perna. Ele também já teve o seu monitor da cabela retirado.

Eles também informaram que ele respondeu aos comandos, balançando a cabeça e abrindo os olhos. "Rodrigo Mussi respondeu a comandos balançando a cabeça e abriu um dos olhos por um tempo e logo voltou a dormir! Ele está reagindo, com sede de viver! Continua Rodrigo, estamos com você!".