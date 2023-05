Viih Tube toma decisão importante sobre carreira: “Sigo sozinha”

Influenciadora digital Viih Tube surpreende seguidores ao anunciar novidade em sua carreira e ganha apoio do marido, Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube (22) está vivendo uma nova fase em sua vida! Além de curtir a maternidade após a chegada da primeira filha, Lua di Felice, e aproveitar os primeiros meses de casada com o ex-BBB Eliezer (33), ela também revelou uma super novidade em sua carreira nesta terça-feira, 30.

Com uma publicação em seu Instagram, Vitória anunciou uma mudança em seu gerenciamento profissional: “Agora eu sou minha própria empresária! Essa nova fase da minha vida, veio pra me ensinar muita coisa! Agradeço a todas agências, empresários, que já fizeram parte da minha carreira até aqui!”, a influenciadora celebrou.

“Agora eu sigo sozinha, com meu time, minha equipe, de frente com cada cliente, respondendo pelo meu nome e minha empresa!”, disse Viih, que também lembrou seu começo no Youtube: “Hoje sei que sou uma mulher adulta, mas aquela mesma criança ainda existe dentro de mim”, escreveu a loira.

Viih ainda abriu mais detalhes sobre a decisão: “Me empolgo sempre com cada projeto, cada trabalho, cada ideia, com cada marca que me envolvo. E agora comigo assumindo o controle sozinha (mas claro que sempre com um apoio da minha mãe, porque não deixei de ser mimada por ela)”, ela brincou na publicação.

Para finalizar, Vitória falou sobre sua empresa de produtos infantis e comemorou a novidade: “É um ano de muitas mudanças! E essa é uma grande conquista pra mim, que Deus me abençoe, cuide do meu time e de cada decisão minha nesse novo momento! Que serão sempre baseadas no amor, no amor pelo meu trabalho”, a influenciadora concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Nos comentários, Eliezer prestou apoio a esposa e aprovou a decisão: “Nova era. Novo momento. Novo tudo! A única coisa que não é nova é o marido babão aqui sentado na primeira fileira te aplaudindo muito!! Te amo. Você é gigante nem imagina o tanto. Ah, o meu amor e admiração por você também não é novo não, já é de um tempinho”, ele se derreteu.

