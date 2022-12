Viih Tube tem difícil missão de repassar “coroa da pegação” na Farofa da Gkay

Youtuber Viih Tube já tem duas possíveis candidatas, as influenciadoras Julia Puzzuoli e Karoline Lima

A youtuber Viih Tube (22) está com uma difícil missão em suas mãos: repassar o título de maior pegadora da Farofa da Gkay. Nesta terça-feira, 6, ela disse que quer passar a “coroa” adiante, visto que agora vive um relacionamento com o ex-BBB Eliezer (32) e espera sua primeira filha, Lua.

“A Gkay me deu essa missão de passar a coroa. No último dia, eu vou passar a coroa. Eu não estive até o final e nem fui ao dark room, mas mandei um fiscal para analisar os beijos para que minha coroa seja passada com muita honra”, disse Viih.

Durante apenas o primeiro dia de festas, algumas pessoas já se destacaram e podem estar ainda mais perto da conquista. “Esse ano os flagras estão sendo feitos em câmera profissional. Estou chocada! Tem cada fotão de beijo que parece take de novela. Já vi que a disputa está entre Julia Puzzuoli e Karoline Lima”, revelou.

Karoline Lima que ganhou destaque na primeira noite por passar o rodo em alguns dos convidados da Farofa da Gkay. Entre os sortudos, a loira beijou o youtuber John Vlogs (23), o cantor Nilson Neto (21), a influenciadora Julia Pazzuoli (20) e o ex-BBB Rodrigo Mussi (37). Vale lembrar que recentemente ela terminou com o jogador de futebol Éder Militão (24).

Viih Tube mostra ultrassom da filha

A influenciadora Viih Tube (22) publicou uma foto do ultrassom 3D que fez da filha Lua, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer (32). Na publicação é possível enxergar com clareza os traços do rostinho da bebê, que ainda está na barriga da mamãe, mas já conta com mais de 1 milhão de seguidores no perfil criado pelos pais. Eli não perdeu a oportunidade e logo comentou na publicação: “Não é por nada não masss… é a cara do pai”, brincou.