Viih Tube se derrete por Eliezer ao publicar fotos românticas: ''Nosso dia a dia juntinhos não tem preço''

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 14h26

Nesta segunda-feira, 19, Viih Tube (22) decidiu usar suas redes sociais para fazer uma linda declaração para o namorado, Eliezer (32). Para isso, a influenciadora publicou uma série de fotos super românticas dos dois, enquanto eles curtiam vários momentos.

Entre as imagens, o casal aparece curtindo um momento no elevador, se divertindo com os cachorros de Viih, dormindo juntinhos, curtindo uma praia paradisíaca e uma festa junina e também se zoando.

Na legenda, a loira se derreteu pelo amado escrevendo: "Nosso dia a dia juntinhos não tem preço pra mim. Eu te amo tanto e sou tão grata por ter você na minha vida!"

Rapidamente, os seguidores passaram a comentar no post: "Vocês passam uma vibe tão boa", escreveu um, "Tão perfeitos juntos!", falou outro. "Maravilhosos!", disse um terceiro.

Confira as fotos românticas que Viih Tube publicou ao lado de Eliezer, se derretendo por ele:

Viih Tube dá detalhes da primeira vez com Eliezer

Recentemente, Viih Tube revelou para seus seguidores como foi a sua primeira vez com o atual namorado, Eliezer. A influenciadora respondeu à pergunta de um fã e fez um suspense quanto aos detalhes da noite: "Foi desastrosa", contou ela.

