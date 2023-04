Viih Tube revela truque após sangramento na amamentação: "Curou meu peito"

Viih Tube revela truque que precisou usar para evitar o sangramento; veja

A influenciadora Viih Tube contou nas redes sociais que precisou usar um truque para aliviar o sangramento nos seios após começar a amamentação. Ela fez a revelação em uma publicação nesta sexta-feira, 14.

"Gente, duas curiosidades: não me dei bem com a alforrada de amamentação e usei travesseiros (mas pode ser porque tô no começo e já já acostumo”, disse ela.

Depois, ela contou que usou mamão para melhorar o estado dos seios. “Usei casca de mamão pro meu peito e tinha sangrado um pouco e acordou novo. Literalmente curou meu peito. Usem", recomendou ela.

De fato, o mamão possui uma substância que ajuda na cicatrização.

Mais cedo, Viih Tube encantou seus seguidores ao compartilhar o vídeo do dia do nascimento da filha, Lua, fruto do casamento com o ex-BBB Eliezer. Ela exibiu as imagens do seu parto, que aconteceu no domingo de páscoa, 9, em um vídeo especial em sua conta no Instagram.

A influenciadora explicou que gostaria de ter um parto normal, mas a bebê não virou a tempo e por isso, passou por uma cesárea para dar à luz. Vitória emocionou ao registrar o momento da chegada da bebê ao mundo e a emoção do primeiro contato com ela fora da barriga.

Veja:

Viih Tube conta detalhes sobre o nascimento da filha, Lua

Nesta quinta-feira, 13, Viih Tube anunciou que a filha, Lua, nasceu no domingo de Páscoa. Nas redes sociais, ela compartilhou alguns momentos do dia da chegada da filha e revelou que teve um parto cesárea. “Mesmo com as contrações, ela não virou. Esperei até o último que pude, até onde fosse seguro para ela, mas continuou pélvica. Fiz tudo que pude para ter o meu parto dos sonhos normal, inclusive fiquei mal, me cobrei tanto, mas depois faço meu relato de parto para vocês de como foi”, disse ela.

“Não foi parto normal, mas uma coisa gostosa foi que deu tempo da família chegar e assistir o parto. Isso me confortou muito”, afirmou ela, que ainda desabafou: “Eu tinha muito medo da cesárea, por isso queria tanto que ela virasse, mas no relato de parto conto como foi minha experiência”.