Viih Tube revela insegurança em primeiro sexo após parto de Lua

Youtuber Viih Tube desabafa sobre insegurança de primeiro sexo pós-parto com Eliezer

Nesta quarta-feira, 28, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21Viih Tube usou suas redes sociais para fazer um desabafo! A youtuber detalhou que se sentiu insegura ao fazer sexo pela primeira vez com seu marido, o ex-participante do Big Brother Brasil 22Eliezer, após o parto de Lua di Felice, primeira filha do casal, que está com dois meses de vida.

“Vários momentos [de insegurança]. Lá vão alguns deles: nos primeiros dias com a Lua, medo de fazer algo errado. Ela era muito molinha e indefesa; na minha amamentação, que fiz de tudo para aumentar a produção [de leite], e hoje já aceitei que vou até onde aguentar com a sonda; na primeira vez do sexo com o Eli pós-parto; primeiro banho que dei nela”, contou a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perifl oficial no Instagram.

Recentemente, Eli desabafou após receber ataques, na época, por ainda não ter feito sexo com Viih. “O sexo é um pilar do relacionamento, ele não é o relacionamento como um todo. Pra mim, por exemplo, é muito mais importante agora focar na adaptação da rotina da minha filha e entender meu papel nisso tudo do que de fato fazer sexo, então eu vim aqui exercer o meu papel como homem”, pontuou.

Mesversário da filha de Viih Tube e Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube e o ex-BBB Eliezer comemoraram os dois meses de vida da filha, Lua, em grande estilo. Os dois organizaram uma festa com decoração caprichada e inspirada no programa Xou da Xuxa, da apresentadora Xuxa Meneghel. A comemoração teve o tema de 'Xou da Lua' e aconteceu no apartamento do casal em São Paulo.

Nas redes sociais, eles contaram que Eliezer foi o responsável por escolher o tema e mostraram a família fantasiada de Paquitas. "XOU DA LUA, Lua de Cristal! Nossa Xuxa fez 2 meses, como passa rápido. Esse mês quem escolheu o tema foi o papai, gostaram?", disse ela na legenda.

