Viih Tube revela como perdeu 9 kg após o nascimento da filha

Influenciadora digital Viih Tube revela detalhes de seu processo de emagrecimento três meses após a chegada da filha, Lua di Felice

A influenciadora digital Viih Tube surpreendeu seus seguidores nas redes sociais nesta segunda-feira, 7, ao compartilhar detalhes da transformação em seu físico após o nascimento da filha. A loira contou que em apenas três meses, já perdeu 9kg dos 22 kg que ganhou durante a gestação da primogênita, que é fruto do casamento com ex-BBB Eliezer.

O assunto surgiu depois que a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em seu stories do Instagram: “Já perdeu algum kg?”, um seguidor pediu mais detalhes sobre o processo de emagrecimento de Vitória após o nascimento da pequena Lua di Felice, que chegou ao mundo em abril deste ano.

Viih compartilhou um clique fofo em que aparece brincando com a pequena para responder a pergunta. Sincera, a influenciadora fez questão de incluir números para mostrar seus resultados: “Desde o parto perdi 6 kg, aí parei em um peso”, ela revelou e contou que emagreceu mais alguns kg recentemente após incluir hábitos em sua rotina.

Viih Tube revela detalhes de seu processo de emagrecimento - Reprodução/Instagram

“Com a dieta e treino já perdi mais 3 kg nesse mês, no total foram 9 kg”, disse a influenciadora, que costuma compartilhar detalhes sobre a mudança em seu físico após a chegada da primeira herdeira em suas redes sociais. Inclusive, Viih fez um tour pelo corpo antes e depois do nascimento da bebê para dividir a maternidade real com suas seguidoras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)



Viih Tube faz teste de gravidez após passar mal:

Vem bebê aí? A influenciadora Viih Tube passou mal na última semana, chegando até a vomitar. Por estar muito enjoada, a ex-BBB resolveu fazer um teste de gravidez para saber se está grávida de seu segundo bebê com o pai de sua filha Lua, o também ex-BBB Eliezer. Nas redes sociais, o influenciador revelou o resultado do exame da esposa.