Viih Tube recria meme de Eliezer defendendo ela: 'Falam mal'

A influenciadora e ex-BBB, Viih Tube, usou o áudio do marido defendendo ela da indireta que Rodrigo Mussi postou para ela

Nesta quarta-feira, 20, Viih Tube divertiu seus seguidores ao imitar vídeo de Eliezer, que apareceu bravo nos stories defendendo ela de uma indireta do ex-BBB Rodrigo Mussi. A influenciadora gravou um tiktok "dublando" o marido, com a filha, Lua di Felice, no colo.

"Quando falam mal da minha filha", brincou a ex-bbb, que depois escreveu “A cara dela gente KKKK parece que tá “isso aí mamãe”. No áudio, que viralizou nas redes sociais, Eliezer diz: "Quer mandar indireta? Então vai falar comigo agora. E, mexe com ela. Fala dela para você ver. Porque eu tenho muita coisa para falar, eu nem comecei".

Nos comentários os internautas se divertiram com o vídeo da mamãe coruja: “A lua: minha mamãe meu papai e babo”, brincou uma, “A dublagem de milhões”, comentou outra, “Tem que falar comigo tbm! Não mexe com a neném mais querida do Brasil”, apoiou uma terceira.

Eliezer entrega quando se afastou de Rodrigo Mussi

Eliezer entregou novos detalhes sobre o afastamento de Rodrigo Mussi de Viih Tube após se recuperar do acidente de carro. Quando ele saiu do hospital, Mussi ficou hospedado no apartamento de Viih por um longo período, mas, hoje em dia, eles não têm mais contato. Assim, o marido dela revelou quando o afastamento aconteceu.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, Eliezer contou que o afastamento aconteceu quando Mussi já estava bem e o casal queria mais privacidade em casa. "O afastamento dele aqui de casa aconteceu por conta da nossa privacidade. Ele já estava vivendo normal, havia passado quatro meses [do acidente], e quando ele ia para alguma festa ou encontrar alguém, dormia na Housi [casas por assinatura], mas quando ele tinha fisioterapia ou consulta médica, vinha para cá. A nossa casa só era boa para ele nesses casos", disse ele.

Então, eles se afastaram mesmo na gravidez de Viih. "A gente começou a namorar, fomos morar juntos, e cortamos ele. É normal querer mais privacidade. Mas depois disso, ele nunca mais falou com a Viih, e ela se sentiu usada", afirmou ele, e completou: "Perdi muito o contato com ele no período da gravidez da Viih. A vida dele era diferente da nossa, os trabalhos eram diferentes, e passamos a nos falar pouco, e fomos perdendo contato".