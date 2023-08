Viih Tube recebe surpresa e comemora o novo emprego: ''Tô muito feliz''

Influenciadora digital e empresária Viih Tube celebra contratação ao exibir cesta de café da manhã e fala de sua estreia no programa Pod Delas

Na manhã desta sexta-feira, 04, a influenciadora digital Viih Tube foi surpreendida com um café da manhã especial após ter sido anunciada como a mais nova contratada do podcast Pod Delas, na quinta-feira, 03!

A ex-BBB, que é mãe da pequena Lua e mulher de Eliezer, fará parte do elenco do programa comandado pelas influenciadoras e apresentadoras Tata Estaniecki Cocielo e Bruna Unzueta.

Nos stories, Viih mostrou que recebeu uma cesta, buquê de rosas vermelhas e uma cartinha. Ela ainda comentou sobre a estreia. "Hoje é minha estreia lá, então, fiquem ligados. Eu tô muito feliz, sempre fui fã da PodDelas, e agora faço parte do time. Ai, que chique! Essa cesta de recepção, de boas-vindas, essas flores..."

"Eu amo a Tata, a gente ficou mais amigas ainda quando eu virei mãe, a gente se aproximou mais ainda, e quando veio o convite dela, eu falei: 'amiga, claro que eu topo'. Eu tô muito feliz, o time, as meninas, os meninos que gravam, todo mundo é tão legal, tão parceiro. E não tem coisa mais legal do que trabalhar com essa energia boa que eles têm", declarou.

Ao anunciar a contratação, Viih Tube agradeceu a oportunidade. “Sempre fui fã do PodDelas, obrigada pela oportunidade, Tata, tô feliz demais! Amanhã é minha estreia lá, fui contratada! Que Chic!”, escreveu a ex-sister, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. O perfil do programa também fez uma postagem celebrando a nova integrante.

Viih Tube celebra importância da amamentação

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais para falar sobre a chegada do Agosto Dourado, o mês da amamentação. Mãe da pequena Lua Di Felice, de 3 meses, fruto de seu relacionamento com Eliezer, a mãe coruja encantou ao postar um vídeo reunindo imagens do momento com a filha.

No registro, publicado em seu perfil no Instagram, ela começou falando sobre os comentários que recebe perguntando por que ela não desiste da amamentação, já que conta com a ajuda de uma sonda para complementar a nutrição da bebê. "A resposta tá aí: esse olhar", disse a loira.

"Agosto dourado, o mês da amamentação! E como eu amo te amamentar minha filha, seja pra te alimentar, seja pra parar um solucinho, seja pra acalmar uma cólica, seja pra te dar amor e colo, seja pra você pegar num soninho gostoso, é o nosso momento! Eu sei que eu poderia ter desistido, e estaria tudo bem se eu tivesse, mamadeira não é o fim do mundo, mas as pessoas precisam entender que maternidade é única e intransferível, e a minha é essa! Eu sou completamente feliz te amamentando com nossa sondinha, sou feliz desse jeitinho e não tem nada de errado nisso!", iniciou ela.