Viih Tube radicaliza e decide mudar de visual por conta própria: "Ao vivo"

Cansada de seu cabelo, Viih Tube muda de visual por conta própria em casa; confira o resultado!

Nesta sexta-feira, 11, a influenciadora digital Viih Tube mostrou para seus seguidores uma mudança de visual que ela fez por conta própria. Em seus stories, a ex-BBB confessou que estava ficando irritada com seu cabelo e que queria dar um jeitinho rápido em casa.

"Tô revoltada com as pontas do meu cabelo. Olha a situação gente", disse Viih no início do vídeo, mostrando as pontinhas de seu cabelo loiro. "E não é só falta de hidratação. Ele tá precisando de corte, porque eu tô hidratando muito bem. Então eu vou fazer o quê? Meter a tesoura!"

Com uma pequena tesoura caseira, Viih Tube cortou as pontas de seu cabelo em casa. Com o auxílio de um espelho, a influenciadora mostrou em detalhes todo o processo de corte. Contudo, ela não ficou satisfeita com o resultado. "Mudou nada", escreveu a esposa de Eliezer ao finalizar os stories.

Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Viih Tube e Eliezer vira o 'sol' dos Teletubbies em seu mesversário

Na última quarta-feira, 9, a filha da influenciadora digital Viih Tube e do ex-BBB Elizer, Lua Di Felice, completou 4 meses de vida. E para celebrar mais um mês da pequena, o casal contou com uma comemoração com tema do programa infantil Teletubbies.

Os papais e seus cachorrinhos se fantasiaram como os personagens do desenho. A bebê, no entanto, foi vestida como o "sol" do programa, que conta com uma carinha de criança como decoração. Nas redes sociais, o casal mostrou detalhes da decoração inspirada na atração, com direito a telão, bolo personalizado e muitas decorações.

“Teletubbies. Nossa Lua virou um sol hoje. Quem lembra do bebê de solzinho e os 4 teletubbies? Nostalgia! Quarto mesversário da nossa princesa”, escreveram na legenda. Nos comentários, os fãs aprovaram o tema inusitado. “Eu amo os temas”, disse um seguidor. “Não dá, esse foi o melhor”, afirmou outro. “Esse sorriso dela no início me quebrou gente”, declarou mais um.