Viih Tube quebra o silêncio após boatos de traição: "Deixa a gente em paz!"

A influenciadora Viih Tube se pronunciou pela primeira vez após Eliezer ser visto deixando Dark Room na Farofa da Gkay

Na manhã desta quarta-feira, 07, a influenciadora Viih Tube(21) resolveu rebater alguns boatos de traição após Eliezer (32), ser visto saindo do dark room na Farofa da Gkay.

Diante do ocorrido, diversos internautas criticaram a entrada do ex-BBB no quarto por ele ser compromissado. Visivelmente irritada, Viih Tube se pronunciou nos stories de seu Instagram e desmentiu qualquer boato sobre a 'suposta traição'.

"Teve gente gravando ele saindo do dark room. Deixa a gente em paz, por favor. Talvez pra algumas pessoas, possa ser estranho nosso relacionamento, ou a forma que a gente conduz ele. Mas quem está conduzindo é a gente! Quem está feliz é a gente! Eu ficaria muito mal, iria dormir mal e acordar mal, se ele viesse dormir comigo se ele quer continuar com os amigos lá", começou dizendo.

Ela continuou: "Pra mim não faz sentindo nenhum eu estar cansada e ele não, e ele ter que vir comigo, ser obrigado. Sempre fui assim em todos os meus relacionamentos, então por favor não enche o saco. No meu relacionamento eu acho normal, acho saudável. E eu confio nele", afirmou.

Em seguida, ela rebateu o assunto em um perfil de fofoca e disse que Eliezer não tinha coragem de traí-la dentro da festa. "Gente, ele não é louco de fazer algo aqui sendo que conheço a farofa toda né KKKK E não me sinto errada em confiar nele, se um dia ele vacilar comigo isso será sobre ele, não sobre mim. Então parem de falar “depois reclama que foi corna” porque eu não baseio um relacionamento passado no outro. E falarem isso machuca!", disse.

Vale ressaltar que os ex-BBBs Eliezer e Viih Tube oficializaram o namoro em maio deste ano, e juntos estão a espera da primeira filha do casal, Lua.

