Viih Tube posa de biquíni e surpreende com o tamanho do barrigão

Viih Tube está curtindo a 'Farofa da Gkay' e brincou com o tamanho da barriga

A ex-rainha da pegação na 'Farofa da Gkay', Viih Tube, publicou uma foto do barrigão curtindo a piscina em Fortaleza, Ceará. Ela e Eliezer não deixaram de ir ao evento por conta da gravidez de Lua.

Na foto usando biquíni e saída de piscina pretos, a loira posou e brincou com o tamanho enorme da barriga. "Eu já tô explodindo imagina com 9 meses gente HAHAHAHHAHA", escreveu na legenda da publicação.

Os ex-BBBs marcaram presença nos comentários da mamãe. "Mami linda que eu amo", escreveu Thais Braz. "Lindaaa", escreveu Gil do Vigor.

A ex-BBB chegou a subir no palco com a brincadeira de que iria passa a coroa de pegadora para uma sucessora, mas ela ainda não foi escolhida. Karoline Lima afirmou que ficou com mais de 20 pessoas na primeira noite de festa, por tanto, a ex de Éder Militão é uma boa concorrente.Dora Figueiredo, influenciadora que ficou com Mc Pablinho, filho de Valesca Popozuda, e com a cantora em uma Farofa passada também está na disputa.

Confira a foto de Viih Tube: