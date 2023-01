Viih Tube mostra pela primeira vez os detalhes do quarto luxuoso da filha

A ex-BBB Viih Tube exibe em primeira mão os detalhes da reforma do quarto luxuoso da herdeira

A ex-BBB e influenciadora Viih Tube (22) surpreendeu todos os seguidores ao publicar, em seu canal no YouTube, um vídeo exibindo em primeira mão o projeto do quarto da sua primeira filha, Lua, fruto do relacionamento com Eliezer (32).

Nas imagens, o casal revelou que o cômodo que antes era o quarto de visitas será transformado no quarto da herdeira. “Então o quarto, ele era de visitas, ele tem um armário que vai sair daqui”, disse enquanto mostrava os detalhes que serão reformados.

Na sequência, os papais de primeira viagem também mostraram alguns brinquedos e peças de roupa que a filha recebeu de presente.

Ao longo do vídeo, eles também mostraram a decoração do quarto da bebê, que contará com um armário, cômoda, berço, cadeira de amamentação e um sofá. Além de bichos de pelúcia, almofadas e pontos de luz no teto para imitar estrelas e uma luminária de nuvem.

Recentemente, Viih Tube também mostrou todos os detalhes do enxoval comprado em sua viagem para Miami.

VEJA DETALHES DO QUARTO LUXUOSO DA FILHA DE VIIH TUBE:

05 meses!

Na última semana, a ex-BBB Viih Tube derreteu os fãs ao compartilhar mais um registro de Lua, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Eliezer, chutando sua barriga.

Grávida de 5 meses, a mamãe de primeira viagem, não escondeu a emoção ao sentir os movimentos da neném em sua barriga e se mostrou ansiosa pelo nascimento da primogênita.

“A cada dia os chutinhos ficam mais fortes. Mamãe tá vendo já, você com 5 anos e eu chorando de saudades da barriga assistindo tudo que eu postava, é gostoso demais te gerar minha filha”, disse ela na legenda da postagem.