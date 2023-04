Viih Tube monta esquema de guerra para manter parto em segredo: "Foi uma missão"

Viih Tube monta esquema de guerra, usa elevador exclusivo e chega disfarçada ao hospital; veja o vídeo

A ex-BBB Viih Tube criou um esquema de segurança para evitar que o parto da filha, Lua, vazasse antes da hora. Preocupada, ela cuidou de cada detalhe e montou um protocolo para que ela pudesse controlar a narrativa.

Toda a história foi exposta em um vídeo que ela só compartilhou agora nas rede sociais. Ela chegou disfarçada com máscara, capuz e look confortável ao lado do marido, Eliezer. A influenciadora usou um elevador exclusivo e não teve contato com ninguém.

"Como sabem, eu queria privacidade nesses dias, então foi uma missão", justificou ela. No vídeo, ela ainda mostra a preocupação: "Não sei se vai vazar, né?", questionou ela. Ao final, tudo saiu com o previsto e o parto só foi revelado nesta quinta-feira, 13, quatro dias após o fato.

A filha de Viih Tube e Eliezer nasceu no último domingo de Páscoa (9). A mamãe famosa só publicou o primeiro clique nas redes sociais nesta quinta-feira. Os pais corujas compartilharam alguns cliques com a pequena e deram detalhes sobre o nascimento.

“Aqui é a Lua, cheguei! Nasci no domingo de Páscoa, dia 09 de abril de 2023 as 8:38h, pesando 3,555kg, com 49 cm! Meu apagar foi 9/10, cheguei ao mundo com 39 semanas e 2 dias", iniciaram. "Assim que nasci todos se emocionaram com meu primeiro encontro com a mamãe e o papai, fui direto para o colo da mamãe, já mamei e depois me acalmei com a voz do meu apaixonado papai, que até cortou o meu cordão! E me aguardem, porque sou ariana em! Aos pouquinhos vou conhecendo mais meus titios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe", concluíram.

Veja: